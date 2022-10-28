Киев пресек попытки покинувших Херсон мужчин вернуться

WP: власти Украины пресекли попытки покинувших Херсон мужчин вернуться обратно

Власти Украины пресекают попытки мужчин, покинувших Херсон, вернуться обратно. Об этом пишет The Washington Post (WP).

В материале рассказывается история мужчины, который со своей женой покинул Херсон и приехал в Киев. По его словам, супруга соскучилась по матери и решила вернуться, но при попытке въехать в Херсон пропустили только женщину. Уточняется, что именно украинская сторона заблокировала мужчине въезд в город, после его отправили в Запорожье, где люди ожидают разрешения от властей Украины вернуться.

Другой житель Херсона находится в ожидании уже месяц. Он зарегистрировался в электронной очереди для получения разрешения, однако ему неизвестно, сколько времени это займет. Как утверждает мужчина, в Херсоне у него остались двое детей 8 и 10 лет, за которыми присматривает его сосед.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила об укреплении Херсона и подступов к нему на случай прорыва украинских сил, чтобы защититься и отбить атаки в черте города. Она заверила в том, что это превентивная мера. По словам замглавы, вывоз жителей из Херсона тоже в какой-то степени является укреплением.