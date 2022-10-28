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16:53, 28 октября 2022Бывший СССР

Кулеба пожаловался на поддержку России странами Африки и Латинской Америки

Глава МИД Украины Кулеба посетовал на поддержку России странами Африки и Латинской Америки
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поддержку России со стороны стран Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил в интервью газете Mundo.

По его словам, Киев планирует сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей «истинное лицо России». Он также вспомнил о недавней поездке в Африку и посетовал на то, что там также ощущается поддержка Москвы.

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Алевтина Запольская
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