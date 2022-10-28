Кулеба пожаловался на поддержку России странами Африки и Латинской Америки

Глава МИД Украины Кулеба посетовал на поддержку России странами Африки и Латинской Америки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на поддержку России со стороны стран Африки и Латинской Америки. Об этом он заявил в интервью газете Mundo.

По его словам, Киев планирует сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей «истинное лицо России». Он также вспомнил о недавней поездке в Африку и посетовал на то, что там также ощущается поддержка Москвы.