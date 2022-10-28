Стюарды на Кипре порвали антироссийский плакат у украинской болельщицы

Стюарды в Ларнаке порвали антироссийский плакат у болельщицы киевского «Динамо»

Футбольные стюарды на стадионе в кипрской Ларнаке порвали антироссийский баннер украинской болельщицы во время выездного матча киевского «Динамо» против местного АЕКа в рамках группового этапа Лиги Европы. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости Спорт.

Фанатка развернула самодельный плакат с лозунгом на английском языке, после чего к ней подошли работники стадиона, выхватили и порвали баннер.

Встреча команд состоялась 27 октября и завершилась со счетом 3:3. Матч оставил киевскую команду без шансов на продолжение борьбы за выход в весеннюю часть еврокубков.

Ранее стало известно, что более половины жителей Кипра выступают против антироссийских санкций. Как следует из результатов опроса, 58 процентов респондентов полагают, что Кипр не должен был присоединяться к европейским санкциям в отношении России. Кроме того, 86 процентов участников опроса высказались против отправки Кипром военной помощи на Украину, поддержали такое решение 9 процентов.

