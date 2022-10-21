Более половины жителей Кипра выступили против антироссийских санкций

Опрос CyBC: 58 процентов жителей Кипра выступают против антироссийских санкций

Более половины жителей Кипра выступают против антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен по запросу Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC.

Как следует из результатов исследования, 58 процентов респондентов полагают, что Кипр не должен был присоединяться к европейским санкциям в отношении России. О поддержке санкций Евросоюза заявили 36 процентов опрошенных, еще шесть процентов рассказали, что не имеют мнения по этому вопросу.

Кроме того, 86 процентов участников опроса высказались против отправки Кипром военной помощи на Украину, поддержали такое решение девять процентов, еще пять процентов не смогли ответить.

В то же время чуть более половины респондентов — 54 процента — считают, что правительство Кипра должно было осудить российскую спецоперацию на Украине, 41 процент заявил, что оно не должно было этого делать, еще пять процентов не определились со своим мнением по данному вопросу.

При этом абсолютное большинство участников опроса — 90 процентов — заявили, что ситуация на Украине негативно повлияла на экономику Кипра.

Опрос проводился компанией CMRC с 4 по 14 октября. В нем приняли участие 1224 человека, погрешность не превышает 2,5 процента.

В июле журнал L'Espresso сообщал, что жители Кипра жалуются на потерю денег из-за сокращения потока туристов из России после присоединения к западным санкциям. До этого президент Кипра Никос Анастасиадис также заявлял о вреде антироссийских санкций для экономики страны.