Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оренбург
Сегодня
17:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:47, 28 октября 2022Спорт

Три гола российских игроков помогли «Ванкуверу» впервые победить в сезоне НХЛ

Дубль Михеева и два очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» впервые победить в новом сезоне НХЛ

Фото: Steven Bisig / Reuters

«Ванкувер Кэнакс» одержал первую победу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Таким образом, прервалась их семиматчевая серия из поражений. Победу «Ванкуверу» помогли одержать российские нападающие Илья Михеев, оформивший дубль, и Андрей Кузьменко, отличившийся голом и результативной передачей.

Михеева признали первой звездой встречи. Две заброшенные шайбы в этом матче стали для него дебютными голами в составе «Ванкувера». Игрок подписал контракт с клубом летом 2022 года. Всего в его активе три очка по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне. На счету Кузьменко четыре очка.

27 октября российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин впервые в сезоне оформил шатаут, отразив 41 бросок. Всего за карьеру в лиге Сорокин провел 11 встреч без единой пропущенной шайбы.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам
В России сообщили о скором завершении частичной мобилизации
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Три гола российских игроков помогли «Ванкуверу» впервые победить в сезоне НХЛ
В московской квартире собака напала на женщину с ребенком
После крушения Су-30 на жилой дом нашли новые повреждения домовладений
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
25-летняя женщина влюбилась в 50-летнего мужчину и столкнулась с осуждением
Россиянин распространил клевету про подругу в соцсетях и попал под следствие
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.