Три гола российских игроков помогли «Ванкуверу» впервые победить в сезоне НХЛ

Дубль Михеева и два очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» впервые победить в новом сезоне НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал первую победу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Таким образом, прервалась их семиматчевая серия из поражений. Победу «Ванкуверу» помогли одержать российские нападающие Илья Михеев, оформивший дубль, и Андрей Кузьменко, отличившийся голом и результативной передачей.

Михеева признали первой звездой встречи. Две заброшенные шайбы в этом матче стали для него дебютными голами в составе «Ванкувера». Игрок подписал контракт с клубом летом 2022 года. Всего в его активе три очка по системе «гол плюс пас» в текущем сезоне. На счету Кузьменко четыре очка.

27 октября российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали первой звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин впервые в сезоне оформил шатаут, отразив 41 бросок. Всего за карьеру в лиге Сорокин провел 11 встреч без единой пропущенной шайбы.