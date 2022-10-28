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01:19, 28 октября 2022Мир

Гросси во время доклада перед Совбезом ООН поднял вопрос «грязной бомбы»

Постпред РФ Небензя: гендиректор МАГАТЭ Гросси перед СБ ООН поднял вопрос «грязной бомбы»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с докладом по Запорожской атомной электростанции (АЭС) перед Советом Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он отметил, что глава МАГАТЭ также поднял вопрос «грязной бомбы». При этом дипломат подчеркнул, что такую бомбу на Украине могут создавать не только на тех объектах, которые планируют посетить эксперты агентства.

Ранее МАГАТЭ пообещало обнародовать результат проверок информации о «грязной бомбе» на Украине. По словам Рафаэля Гросси, агентство ставит своей целью поиск любой возможной незаявленной ядерной деятельности в регионе. По словам Гросси, данные будут опубликованы после завершения проверок.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что «грязная бомба» представляет собой снаряд, начиненный некими радиоактивными веществами, но при этом в нем не возникает сам по себе ядерный взрыв. В результате того, что бомба взрывается как обычный снаряд, происходит загрязнение части территории радиоактивными веществами, пояснил он.

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Марина Совина
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