Названа причина улучшения прогноза спада экономики России

Аналитик Самиев заявил об улучшении прогнозов спада российской экономики

Международные санкции и ограничения не оказали такого губительного воздействия на российскую экономику, как ожидалось: стране удалось быстро переориентироваться на альтернативные рынки сбыта, наладить систему параллельного импорта в критичных отраслях, заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил изменение прогнозов спада ВВП России.

«Прогнозы спада российского ВВП постоянно улучшаются ввиду динамики деловой, потребительской активности и прочих факторов. Каждый новый прогноз оказывается лучше предыдущего. Конечно, спад все равно предполагается, у нас было несколько достаточно плохих месяцев с точки зрения объемов выпуска продукции, других финансовых и макроэкономических процессов, потому положительных показателей по итогам года все равно ждать не стоит», — подчеркнул аналитик.

Тем не менее, по его словам, показатели по большинству месяцев оказались значительно лучше изначально ожидаемых: не так страшны оказались санкции в сфере энергетики, добывающей промышленности и прочем.

Весной резкое падение ВВП казалось неизбежным, иностранные аналитики давали еще более мрачную картину, предполагая, что санкционный режим остановит ключевые отрасли на долгие месяцы. Этого не произошло. Павел Самиев аналитик

«Действительно, была некоторая пауза, но проблему удалось решить за счет параллельного импорта, замещения ряда компонентов в производствах», — объяснил Самиев.

Он считает, что именно жесткие меры по ограничению экспорта в ряде товарных групп, заморозки проведения операций привели к тому, что Россия смогла быстро переориентироваться на альтернативные рынки сбыта и ситуация в итоге оказалась не такой катастрофичной, как виделось раньше.

«Безусловно, мы наблюдали спад деловой и потребительской активности после 21 сентября, но все-таки перезагрузка произошла быстрее, чем ожидалось», — заключил аналитик.

Спад российской экономики по итогам 2022 года в базовом сценарии составит 3-3,5 процента, сообщил Центральный банк по итогам заседания совета директоров, принявшего решение о сохранении ключевой ставки. Приведенные показатели лучше, чем были представлены в предыдущих прогнозах в сентябре, — о снижении на 4-6 процента.