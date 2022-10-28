Российский ЦБ улучшил прогнозы по спаду экономики

ЦБ оценил спад ВВП России в 2022 году в 3-3,5%

Спад российской экономики по итогам 2022 года, в базовом сценарии, составит 3-3,5 процента, сообщил Центральный банк по итогам заседания совета директоров, принявшего решение о сохранении ключевой ставки. Приведенные показатели лучше, чем были представлены в предыдущих прогнозах в сентябре, — о снижении на 4-6 процента.

По оценкам ЦБ, в будущем году «темп прироста ВВП останется отрицательным» — формулировка означает, что ожидается спад на 1-4 процента. К росту, предполагает регулятор, экономика вернется во втором полугодии 2023-го, а в 2024-2025 году ВВП станет расти на 1,5-2 процента ежегодно.

Банк России в своем сообщении отметил, что динамика деловой активности сложилась также лучше, чем ожидалось. Тем не менее, затруднения в производстве и логистике сохраняются, а решение о мобилизации создает ограничения на рынке труда.

Регулятор также обратил внимание, что в сентября деловые и потребительские настроения «несколько ухудшились». Упомянутое ухудшение ЦБ объясняет «ростом общей неопределенности».

Ключевая ставка по итогам заседания совета директоров осталась на уровне в 7,5 процента годовых. Отмечается, что таким образом ЦБ завершил курс смягчения денежно-кредитной политики.