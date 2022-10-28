Суд арестовал пьяного мужчину за изнасилование незнакомки в Москве

В Новой Москве суд поместил в СИЗО мужчину за угрозы расправой и изнасилование незнакомки

В Новой Москве суд арестовал и поместил в СИЗО 41-летнего мужчину за изнасилование женщины. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года пьяный фигурант напал на жертву в поселении Краснопахорское. Он угрожал расправой, а затем надругался над ней. Отмечается, что ранее они не были знакомы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пункту б части 2 статьи 132 («насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Севастополе осудят 24-летнего молодого человека за домогательства к незнакомке на пляже.

