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12:52, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Съемочная группа RT попала под обстрел в Донецке

Съемочная группа канала RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка

Кадр: Telegram-канал «Маргариты Симоньян»

Съемочная группа RT попала под обстрел в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале главного редактора телеканала Маргариты Симоньян.

«Группа RT попала под обстрел в Кировском районе [Донецка]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены съемочной группы канала живы.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Симоньян, корреспондент RT рассказал, что обстрел произошел, когда съемочная группа приехала на машине снимать последствия атаки украинской армии на Кировский район. «Слава богу, что машина была бронированная, и все, слава богу, живы», — добавил он.

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Евгения Наумова
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