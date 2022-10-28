Съемочная группа RT попала под обстрел в Донецке

Съемочная группа канала RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка

Съемочная группа RT попала под обстрел в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале главного редактора телеканала Маргариты Симоньян.

«Группа RT попала под обстрел в Кировском районе [Донецка]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены съемочной группы канала живы.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Симоньян, корреспондент RT рассказал, что обстрел произошел, когда съемочная группа приехала на машине снимать последствия атаки украинской армии на Кировский район. «Слава богу, что машина была бронированная, и все, слава богу, живы», — добавил он.