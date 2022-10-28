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11:44, 28 октября 2022Спорт

Овечкин возглавил рейтинг худших игроков сезона НХЛ

Александр Овечкин возглавил рейтинг худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг худших игроков нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю полезности. Статистика приведена на сайте организации.

В ночь на пятницу, 28 октября, форвард вышел на лед в матче против «Даллас Старс» и не отметился результативными действиями. Всего в текущем сезоне он набрал шесть очков по системе «гол плюс пас» и заработал показатель полезности «-8». Такой же коэффициент имеют еще четверо нападающих: Барретт Хэйтон («Аризона Койотс»), Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Райан О'Райлли и Джордан Кайру (оба «Сент-Луис Блюз»).

25 октября Овечкин забросил шайбу во встрече с «Нью-Джерси Дэвилс», которая стала для него 783-й за карьеру в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 18 шайб.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Ксения Курашкина
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