Александр Овечкин возглавил рейтинг худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг худших игроков нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю полезности. Статистика приведена на сайте организации.

В ночь на пятницу, 28 октября, форвард вышел на лед в матче против «Даллас Старс» и не отметился результативными действиями. Всего в текущем сезоне он набрал шесть очков по системе «гол плюс пас» и заработал показатель полезности «-8». Такой же коэффициент имеют еще четверо нападающих: Барретт Хэйтон («Аризона Койотс»), Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Райан О'Райлли и Джордан Кайру (оба «Сент-Луис Блюз»).

25 октября Овечкин забросил шайбу во встрече с «Нью-Джерси Дэвилс», которая стала для него 783-й за карьеру в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 18 шайб.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.