Потерпевший крушение байдарочник два дня питался водорослями и выжил

Daily Mail: 28-летний байдарочник потерпел крушение, провел в воде два дня и выжил

28-летний британец, чья надувная байдарка перевернулась и потерпела крушение, провел в проливе Ла-Манш два дня и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Байдарочник отплыл от берегов английского города Дувр и планировал добраться до Франции. Во время пересечения Ла-Манша лодка мужчины внезапно перевернулась и затонула. Британец двое суток находился в воде, держась за буй и питаясь водорослями и мидиями.

Мужчину обнаружил капитан рыболовного судна De Madelaine, Тунис де Бур. Он заметил, что «рядом с буем движется что-то странное» и, посмотрев в бинокль, увидел измученного британца в одних плавках, который «махал руками, как сумасшедший». Экипаж помог байдарочнику забраться на судно. Температура его тела составляла 26 градусов Цельсия, что могло привести к летальному исходу. «Чудо, что он выжил», — утверждает де Бур.

Члены экипажа завернули британца в одеяла и вызвали французскую береговую охрану. Мужчина был доставлен вертолетом в больницу в городе Булонь-Сюр-Мер и помещен в отделение интенсивной терапии. Байдарочник не мог поблагодарить спасителей из-за отсутствия сил, но несколько раз сделал руками жесты в форме сердца.

Мужчина находится в больнице и выздоравливает. Отмечается, что он может говорить, но все еще находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что рыбак из Бразилии 11 дней дрейфовал в морозильной камере в Атлантическом океане без еды и воды, выжил и попал в тюрьму. По словам полицейского, несмотря на сильное истощение, пострадавший не терял оптимизма.

