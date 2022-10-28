В Челябинской области зацвели зеленые розы

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области на ивах появились галлы

В национальном парке «Таганай», расположенном в Челябинской области, на деревьях зацвели так называемые зеленые розы. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, сотрудники парка обнаружили на ивовых ветках галлы — наросты из листьев, которые появляются из-за насекомых, ранее пробравшихся в почки дерева. «Под влиянием выделений личинки междоузлия побега сокращаются, а листовые пластинки сильно расширяются. «Скорее всего, почки ивы спровоцировали комариков на повторную вегетацию», — заявили в пресс-службе учреждения.

При этом работники «Таганая» утверждают, что зеленые розы не несут вреда деревьям.

Ранее стало известно, что в заповеднике «Аркаим», также расположенном в Челябинской области, в середине октября расцвели уральские подснежники. По словам работников учреждения, два года назад они также наблюдали подобное явление на всей территории заповедника в августе и сентябре.