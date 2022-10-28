Канада внесла в санкционные списки «Лукойл» и «Согаз»

Канада внесла в санкционные списки российские компании «Лукойл», «Трансойл» и «Согаз»

Канада внесла в санкционные списки российские энергетические компании «Лукойл», «Трансойл» «Согаз», а также «Национальную нерудную компанию», сообщается на сайте правительства страны.

Всего в списке появилось шесть новых компаний из России, в их числе также угледобывающий холдинг «Сибуглемет» и компания «Инфраструктура Молжаниново».

Санкции коснулись также 35 российских физлиц, среди которых председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, заместитель председателя правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр энергетики Николай Шульгинов.

Ранее 28 октября о введении новых антироссийских ограничений сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он подчеркнул, что Оттава продолжит закручивать гайки в отношении всех, кто поддерживает военные действия России на Украине.