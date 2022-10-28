В украинском Измаиле перенесут памятник Суворову в музей

Власти украинского Измаила одобрили перенос памятника Суворову из центра города в музей

Власти украинского города Измаил Одесской области одобрили перенос памятника российскому полководцу Александру Суворову из центра города в музей. Об этом передает агентство «Укринформ».

Сообщается, что за соответствующее решение проголосовали 27 депутатов горсовета, в том числе мэр города Андрей Абрамченко.

В агентстве отметили, что памятнику Суворову уже более 100 лет, а в Измаиле он стоит с 1945 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе накрыли черными пакетами мемориалы российских городов-героев на Аллее Славы. Мемориальный комплекс был создан в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.