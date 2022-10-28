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11:47, 28 октября 2022Мир

Россия заявила о вине Запада в недоступности удобрений для бедных стран

МИД России: удобрения для бедных стран заблокированы на складах Латвии, Эстонии, Бельгии

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Латвия, Эстония и Бельгия не дают осуществить доставку удобрений для бедных стран, которые Россия согласилась безвозмездно передать, 300 тонн продукции заблокированы на складах. Об этом говорится в официальном сообщении российского МИД.

«Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80 процентов), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — заявили представители МИД.

В ведомстве напомнили, что по вине Запада из-за недоступности удобрений под угрозой голода окажутся не только жители стран-потребителей, но и производители продовольствия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона примет решение о том, стоит ли продлевать продуктовую сделку с Турцией, ООН и Украиной после 18 ноября — когда закончится ее первый этап. Она уточнила, что пока Москва «не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна».

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Виктория Кондратьева
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