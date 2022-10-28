Стало известно об увольнениях в Twitter после покупки компании Илоном Маском

Bloomberg: Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском

Twitter начал сокращать сотрудников после покупки компании миллиардером Илоном Маском. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, сотрудники Twitter Inc. замечены выносящими коробки с вещами из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско.

Как сообщают источники агентства, в компании планируется собрание сотрудников, в то время как некоторые приглашение туда не получили. Кроме того, отмечает Bloomberg, в соцсетях появляется информация о сокращении всей команды дата-инженеров Twitter.

В конце октября газета The Washington Post писала, что Маск собирается значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов.

Сам предприниматель позднее на встрече с сотрудниками Twitter опроверг сообщения о том, что он якобы намерен уволить большинство работников компании в случае ее покупки.