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21:30, 28 октября 2022Бизнес

Стало известно об увольнениях в Twitter после покупки компании Илоном Маском

Bloomberg: Twitter начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском

Фото: Mike Blake / Reuters

Twitter начал сокращать сотрудников после покупки компании миллиардером Илоном Маском. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, сотрудники Twitter Inc. замечены выносящими коробки с вещами из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско.

Как сообщают источники агентства, в компании планируется собрание сотрудников, в то время как некоторые приглашение туда не получили. Кроме того, отмечает Bloomberg, в соцсетях появляется информация о сокращении всей команды дата-инженеров Twitter.

В конце октября газета The Washington Post писала, что Маск собирается значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов.

Сам предприниматель позднее на встрече с сотрудниками Twitter опроверг сообщения о том, что он якобы намерен уволить большинство работников компании в случае ее покупки.

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Марина Совина
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