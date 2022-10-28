Назван способ восполнить уровень витамина D осенью

Врач Зяблова: много витамина D содержится в молочных продуктах, сыре и жирной рыбе

Восполнить уровень витамина D осенью можно не только с помощью препаратов, но и благодаря изменению рациона. Об этом в интервью Life.ru рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

Собеседница издания уточнила, что витамином D богаты молочные продукты, рыба жирных сортов и сыр.

При возникновении подозрений Зяблова посоветовала предварительно обратиться в лабораторию. Если результаты анализов выявят недостаток или дефицит витамина D, стоит записаться на прием к терапевту или эндокринологу, чтобы они помогли скорректировать недостаток элемента препаратами.

В том случае, если анализ покажет достаточный уровень витамина D — 30-100 нг/мл, — можно добавить в рацион богатые этим элементом продукты и принимать добавки в качестве профилактики.

Специалист отметила, что нехватка упомянутого витамина наблюдается у большинства людей на фоне изменений погоды, связанных со сменой сезона. Зяблова добавила, что восполнять дефицит веществ важно в любое время года.

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