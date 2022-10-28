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06:09, 28 октября 2022Россия

Депутат посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал президенту Украины Зеленскому задуматься о бегстве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о бегстве. Его слова передает РИА Новости.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», — заявил Шеремет. Он выразил мнение, что в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил. «Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заключил депутат.

В сентябре Михаил Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины. А в октябре он призвал изолировать Зеленского от общества после его слов о необходимости нанести превентивные удары по России.

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Марина Совина
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