Депутат посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал президенту Украины Зеленскому задуматься о бегстве

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о бегстве. Его слова передает РИА Новости.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», — заявил Шеремет. Он выразил мнение, что в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил. «Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заключил депутат.

В сентябре Михаил Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины. А в октябре он призвал изолировать Зеленского от общества после его слов о необходимости нанести превентивные удары по России.