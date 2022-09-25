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В Госдуме заявили о начале «исхода» русских земель с Украины

Депутат Шеремет заявил, что начался великий исход исторически русских земель с Украины
СюжетРеферендум в ДНР:
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил о начале «исхода» русских земель с Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям», — сказал депутат. По его мнению, никаких претензий к проведению референдумов у Киева быть не должно. «Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию», — заключил он.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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