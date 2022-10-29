С 1 ноября в России минимальные выплаты мобилизованным составят 195 тысяч рублей

С 1 ноября минимальный размер довольствия мобилизованных россиян составит 195 тысяч рублей

С 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян составит минимум 195 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано пресс-службой Кремля.

Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут назначаться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения мобилизованного.

За своевременностью получения выплат будет следить правительство страны совместно с Министерством обороны. Кроме того, главам регионов поручено помочь с размещением мобилизованных, а также с их подготовкой и обучением. Помимо этого, губернаторы должны обеспечить реализацию мер социальной поддержки семей призванных в действующую армию россиян.

О том, что ежемесячное денежное довольстве мобилизованного составит 195 тысяч рублей, президент заявил ранее в октябре в ходе заседания Совета безопасности России. Путин также поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным и оказать социальную поддержку их семьям.