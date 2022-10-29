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21:58, 29 октября 2022Россия

В ЛНР объяснили помощь Британии Украине с осуществлением теракта в Севастополе

Мирошник: Британия помогает Украине, намереваясь диктовать свои правила в Черном море

Фото: Pixabay

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС объяснил, почему Великобритания приняла решение помочь Украине осуществить теракт в акватории Севастополя. По его словам, таким образом Лондон хочет повысить свое влияние и диктовать свои правила в Черном море.

«Британцы, зная, что Россия выполняет свои обязательства, этим воспользовались для испытания своих новых вооружений, совершив атаку по целям, защищенным только договорным иммунитетом», — заявил он.

Мирошник добавил, что таким образом Соединенное Королевство демонстрирует свое присутствие в Черном море, а также намерения оставаться там дальше и доминировать, диктуя свои условия.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин обвинил западные страны в том, что терактом в акватории Севастополя они сорвали зерновую сделку. Сенатор подчеркнул, что теперь в ней нет необходимости

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Марина Совина
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