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21:00, 29 октября 2022Спорт

«Локомотив» потерпел девятое поражение в сезоне РПЛ

«Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в матче 15-го тура РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Локомотив» проиграл ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный мяч в игре забил на 22-й минуте полузащитник Хесус Медина.

Для «Локомотива» это поражение стало девятым в сезоне. Железнодорожники с 12 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА имеет 29 очков и располагается на третьей строке.

Ранее 29 октября «Ростов» вырвал победу у «Ахмата» в матче РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Николай Комличенко и Александр Сильянов. У грозненской команды мяч забил Мохамед Конате.

Дарья Коршунова
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