Россия обсудит на Совбезе ООН вопрос о роли Лондона в подрыве «Северных потоков»

Захарова: вопрос о роли Лондона в подрыве «Северных потоков» Россия обсудит на Совбезе ООН

Россия на международных площадках, включая Совет безопасности ООН, поднимет вопрос о роли Лондона в подрыве «Северных потоков», а также в терактах, совершенных в Черном море. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова, сообщает ТАСС в субботу, 29 октября.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке Совбеза ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии», — сказала она.

Ранее на эту же тему высказался первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он заявил, что обнародованные Министерством обороны России сведения о причастности Великобритании к подрыву «Северных потоков» дают основания потребовать от Лондона возместить ущерб всем участникам проекта.

О том, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», ранее заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, специалисты из королевства находятся на Украине и координируют теракты на российских объектах — спикер военного ведомства заявил также об их причастности к атаке на Севастополь.