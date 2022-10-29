Сенатор предложил потребовать от Лондона заплатить за подрыв «Северных потоков»

Сенатор Джабаров предложил потребовать от Лондона заплатить за подрыв «Северных потоков»

Обнародованные Министерством обороны России сведения о причастности Великобритании к подрыву «Северных потоков» дают основания потребовать от Лондона заплатить за причиненный ущерб всем участникам проекта. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает в субботу, 29 октября, РИА Новости.

О том, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву российских газопроводов «Северный поток» ранее заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, специалисты из королевства находятся на Украине и координируют атаки на российские объекты — спикер военного ведомства заявил также об их причастности к атаке на Севастополь.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.