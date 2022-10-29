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22:04, 29 октября 2022Россия

Стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсоне из HIMARS

Экстренные службы Херсона сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста из РСЗО HIMARS

Фото: Sgt. James Hobbs/ Globallookpress.com

Стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что в 21:13 было выпущено 12 ракет, три из них упали в районе моста, девять были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, заявили в экстренных службах.

Ранее, 21 октября, ВСУ обстреляли переправу в районе Антоновского моста в Херсоне. В результате погибли два человека, десять пострадали. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна достигла цели.

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Марина Совина
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