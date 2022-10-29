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21:25, 29 октября 2022Россия

В Херсонской области рассказали о попытке наступления ВСУ

Стремоусов: ВСУ пытались провести наступление в районе села Брускинское Херсонской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести наступление в районе села Брускинское. По его словам, российские военные успешно отбили данную атаку, сообщает ТАСС.

«На николаево-криворожском направлении укровермахт предпринял очередное наступление в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции», — заявил Стремоусов.

Ранее в области обнаружили тайник инструкторов из США и батальона «Айдар». Уточняется, что тайник нашли в подвале заброшенной турбазы в поселке Хорлы Каланчевского округа. В тайнике находились 290 патронов различных калибров, в том числе для иностранного оружия, два магазина для АК-47, а также книгу вещевого учета воинской части ВСУ.

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Марина Совина
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