Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло
Число погибших в давке в столице Южной Корее Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло до 120 человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.
Толпа собралась в районе Итхэвон на вечеринках. Очевидцы рассказали, что люди начали стекаться на торжества еще днем, а к ночи узкие улочки заполнили тысячи человек.
Полиция закрыла бары и рестораны в районе места происшествия. Пожарные и сотрудники скорой помощи были вынуждены оградить местность, чтобы не допустить притока народа.
Правительство Сеула около трех часов ночи 30 октября (21:00 29 октября мск) разослало экстренное сообщение с требованием покинуть район и разойтись по домам.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.
Ранее «Ренхап» сообщал, что в давке погибло 59 человек, пострадали еще 150 жителей. Агентство отметило, что в Сеуле во время празднования собралась толпа, включающая в себя, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек.