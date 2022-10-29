Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло

«Ренхап»: число погибших в давке в южнокорейском Сеуле возросло до 120 человек

Число погибших в давке в столице Южной Корее Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло до 120 человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

Толпа собралась в районе Итхэвон на вечеринках. Очевидцы рассказали, что люди начали стекаться на торжества еще днем, а к ночи узкие улочки заполнили тысячи человек.

Полиция закрыла бары и рестораны в районе места происшествия. Пожарные и сотрудники скорой помощи были вынуждены оградить местность, чтобы не допустить притока народа.

Правительство Сеула около трех часов ночи 30 октября (21:00 29 октября мск) разослало экстренное сообщение с требованием покинуть район и разойтись по домам.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.

Ранее «Ренхап» сообщал, что в давке погибло 59 человек, пострадали еще 150 жителей. Агентство отметило, что в Сеуле во время празднования собралась толпа, включающая в себя, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек.