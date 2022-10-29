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21:34, 29 октября 2022Бывший СССР

Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских дронах

Разведка Украины выяснит, как в иранском дроне оказался компонент украинского производства

Фото: Reuters

Разведка Украины заявила, что выяснит, как в иранском дроне оказался компонент украинского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель ГУР МО Украины, дрон содержит три четвертых комплектующих из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. «Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали», — заявил представитель разведки.

Ранее Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. Сделка между сторонами была заключена в Москве 6 октября в ходе II Каспийского экономического форума, на котором иранскую делегацию возглавлял первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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Марина Совина
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