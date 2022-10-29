В Германии задали Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

Колумнист Spiegel Фишер сообщил о нестыковках в кадрах со Штайнмайером на Украине

Колумнист Spiegel Томас Фишер (Thomas Fischer) задал три неудобных вопроса президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после появления кадров из бомбоубежища под Черниговом, где политик прятался во время воздушной тревоги, материал опубликован на сайте издания.

Он рассказал о нестыковках в кадрах со Штайнмайером. Журналист задался вопросом, известил ли Берлин Москву о визите Штайнмайера на Украину. «Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?» — уточнил он.

Фишер также указал на неточности в описании событий. По его словам, неизвестно, был ли украинский город атакован российской армией, и если да, то куда был нанесен удар и каков был ущерб. «Почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьезности и последствиях авианалета на Корюковку?» — написал он.

Третий вопрос, который заинтересовал колумниста, обсуждалась ли украинскими или германскими властями возможность беседы Штайнмайера с жителями Корюковки в подвале. По мнению Фишера, остается непонятным, как и с какой целью инсценировали этот инцидент.

По мнению немецкого журналиста, президент Германии выглядит на кадрах «как актер в украинской пропаганде».

Во вторник, 25 октября, стало известно, что Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области из-за объявления воздушной тревоги. Президент поговорил с местными жителями и главой города. По словам Штайнмайера, пребывание в убежище дало ему особенно впечатляющее представление об условиях, в которых живут люди.