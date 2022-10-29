Перенесенный осенний призыв срочников начнется в России 1 ноября

Перенесенный осенний призыв на срочную службу в армию начнется в России 1 ноября

В России 1 ноября начнется осенний призыв на срочную службу в армию. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

В ходе предстоящей призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, планируется направить в войска 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Обычно осенний призыв начинается 1 октября, однако в этом году его начало перенесли на месяц. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военкоматы перегружены из-за проведения частичной мобилизации, поэтому было принято решение сдвинуть начало призыва срочников на 1 ноября, чтобы «развести потоки мобилизованных и призывников-срочников».

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой. Новые призывники, по его словам, также не будут служить в зоне специальной военной операции России на Украине (СВО).