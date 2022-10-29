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08:07, 29 октября 2022Мир

В МИД России прокомментировали стратегию обороны США

Дипломат Грушко: военная доктрина России не допускает двойных толкований о ядерном оружии

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Москва следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, прежде всего США, и обеспокоена тем, что их язык размыт, а также увеличением в них количества сценариев, допускающих применение ядерного оружия. Так прокомментировал новую стратегию оборону США замглавы МИД России Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Также следим за тем, что происходит со средствами доставки и, собственно, с этим оружием», — добавил дипломат.

При этом Грушко подчеркнул, что российская военная доктрина и документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, очень точны и не допускают никаких двойных толкований. «Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства. Все. Это абсолютно четкий критерий», — пояснил замминистра.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что власти США назвали Россию острой угрозой в стратегии национальной обороны, а также назвали Пекин главным стратегическим конкурентом США на предстоящие десятилетия.

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Марина Совина
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