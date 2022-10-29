Российский инфекционист оценил опасность превращающего голубей в зомби вируса

Инфекционист Семенов заявил, что превративший голубей в зомби вирус не опасен для людей

Превращающий птиц в зомби вирус, который обнаружили у голубей на острове Джерси в Великобритании, может передаваться человеку. При этом он не представляет опасности, считает руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам ученого, в Великобритании, скорее всего, нашли вирус Ньюкасла, или псевдочуму птиц. Специалист объяснил, что болезнь у человека при заражении этим вирусом протекает легко. У пациента наблюдаются симптомы, характерные для респираторных заболеваний, может развиться конъюнктивит.

«Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц», — добавил инфекционист.

Накануне стало известно, что на острове Джерси в Великобритании у голубей обнаружили болезнь, которая превращает их в зомби. Одно из проявлений болезни неврологическое: у зараженных особей сильно искривляется шея, возможно появление дрожи в крыльях и проблем с координацией.