Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 29 октября 2022Россия

Российский инфекционист оценил опасность превращающего голубей в зомби вируса

Инфекционист Семенов заявил, что превративший голубей в зомби вирус не опасен для людей

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Превращающий птиц в зомби вирус, который обнаружили у голубей на острове Джерси в Великобритании, может передаваться человеку. При этом он не представляет опасности, считает руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам ученого, в Великобритании, скорее всего, нашли вирус Ньюкасла, или псевдочуму птиц. Специалист объяснил, что болезнь у человека при заражении этим вирусом протекает легко. У пациента наблюдаются симптомы, характерные для респираторных заболеваний, может развиться конъюнктивит.

«Вирус Ньюкасла периодически регистрируется у людей из групп риска. Например, у работников птицефабрик, контактирующих с заболевшей птицей. Однако восприимчивость людей к этому вирусу невысокая. Протекает он легко — совсем не так, как у птиц», — добавил инфекционист.

Накануне стало известно, что на острове Джерси в Великобритании у голубей обнаружили болезнь, которая превращает их в зомби. Одно из проявлений болезни неврологическое: у зараженных особей сильно искривляется шея, возможно появление дрожи в крыльях и проблем с координацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС
Российский боец объявил об уходе из UFC
В Китае напомнили об обещании защищать Украину от ядерного удара
Российский инфекционист оценил опасность превращающего голубей в зомби вируса
Власти назвали цели атаки беспилотников ВСУ около Севастополя
Власти назвали атаку беспилотников около Севастополя самой массированной
В России отреагировали на полет американского беспилотника вблизи Севастополя
В Гидрометцентре спрогнозировали первый снег в Москве
Роналду купил самый дорогой дом в Португалии
Байден сымитировал прыжок со сцены после своего выступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.