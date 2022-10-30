Таджикистан опроверг производство иранских беспилотников на своей территории

МИД Таджикистана опроверг высказывания журналиста Гордона о производстве иранских дронов

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию, что на территории страны производят иранские беспилотники. Ведомство выступило с заявлением на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны», — говорится в сообщении.

О возможной сборке иранских дронов в Таджикистане заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Сотрудники МИД среднеазиатской страны добавили, что Гордону впредь следует проверять достоверность распространяемой информации. «Информируем также, что запросов со стороны официального Киева по данному вопросу таджикская сторона не получала», — отметило министерство.

Ранее в Государственном комитете оборонной промышленности Узбекистана опровергли информацию о производстве и сборке в стране иранских беспилотников для Вооруженных сил (ВС) России. В Госкомитете отметили, что республика никогда не производила вооружение и военную технику в сотрудничестве с Ираном и не занимается этим в настоящий момент.