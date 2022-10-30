Уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым в колонии

Вышедший из тюрьмы уроженец Херсона рассказал о дружбе с Михаилом Ефремовым

Вышедший на свободу из Белгородской колонии 27-летний уроженец Херсона рассказал о дружбе с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, отбывающим там же семилетний срок, сообщил «МК». Экс-заключенный по имени Станислав признался, что актер написал к его освобождению стих, в котором даже предсказал его будущее.

Мужчина рассказал, что попал в колонию через несколько месяцев после Ефремова, вскоре состоялось их знакомство. «Он лежал на кровати. Я подошел к нему и сказал: "Здравствуйте, дядь Миша. Как у вас дела?". Так и начали общаться», — вспомнил Станислав, добавив, что часто давал почитать актеру свои стихи.

Станислав отметил, что у Ефремова нет привилегий — работает как все в цеху по сбору замочков-«собачек» для одежды. По словам экс-заключенного, актер общается со всеми по-простому, без высокомерия.

В колонии Ефремов смотрит обожаемый им футбол, разгадывает с сокамерниками кроссворды и отвечает на все письма. На вопрос, когда же актер успевает заниматься творчеством, Станислав ответил: «Он все успевает».

К освобождению Станислава актер передал ему стихотворение «Стасу на освобождение от дяди Миши». В стихотворении Ефремов посоветовал другу не переживать по поводу депортации на Украину, так как Херсон стал российским. Эти слова актера стали пророческими для Станислава, так как вскоре после освобождения он получил российский паспорт.

Ранее Михаил Ефремов рассказал об отношении к заключенным. Он признался, что раньше относился к заключенным нормально, а после освобождения из тюрьмы будет относиться еще лучше, так как в колонии сделано все, чтобы исправить человека.

Артист отбывает семилетний срок наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в июне 2020 года в центре Москвы. Тогда по вине пьяного актера погиб водитель машины, в которую влетел джип Ефремова.