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12:18, 30 октября 2022Россия

Удар ВСУ по энергетической инфраструктуре обесточил Энергодар

Энергодар обесточен после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Энергодар обесточен после нанесенного украинскими войсками удара по энергетической инфраструктуре города. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в своем Telegram.

Глава администрации заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Волга добавил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, а в городе идет временное переключение на запасные линии электропередачи. «Ситуация под контролем», — заключил он.

Ранее в субботу, 29 октября, Энергодар уже подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 29 октября удар был нанесен по техническому парку коммунального предприятия «Проминь».

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Алиса Удовик
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