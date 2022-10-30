Удар ВСУ по энергетической инфраструктуре обесточил Энергодар

Энергодар обесточен после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре города

Энергодар обесточен после нанесенного украинскими войсками удара по энергетической инфраструктуре города. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в своем Telegram.

Глава администрации заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередачи Энергодара. Волга добавил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, а в городе идет временное переключение на запасные линии электропередачи. «Ситуация под контролем», — заключил он.

Ранее в субботу, 29 октября, Энергодар уже подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 29 октября удар был нанесен по техническому парку коммунального предприятия «Проминь».