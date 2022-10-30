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13:45, 30 октября 2022Мир

В Германии заявили об активизации деятельности иностранных спецслужб

Руководитель MAD Розенберг: активность иностранных спецслужб находится на высоком уровне

Фото: Stefan Widua / Unsplash

Руководитель Военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг оценила деятельность иностранных спецслужб. Об этом сообщает TACC со ссылкой на агентство DPA.

По ее словам, MAD фиксирует большое количество подозрительных случаев и попыток шпионажа. «Руководимые государствами спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы получать информацию, оказывать влияние и преследовать интересы своих стран», — рассказала она и отметила, что активность спецслужб находится на высоком уровне.

Над полигонами в Германии, где проходили обучение украинские военнослужащие, ранее были замечены беспилотники. «Целью нашей работы является выявление на ранней стадии любой шпионской деятельности, в особенности со стороны российских и китайских спецслужб, а также пресечение такой деятельности», — пояснила Розенберг.

Ранее в Германии обвинили о Россию в «подготовке» ядерного удара по Берлину и базам Североатлантического альянса. По секретной информации, якобы полученной в службах безопасности ФРГ, российская сторона имеет три возможные цели для нанесения удара.

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Мария Винар
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