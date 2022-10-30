В Германии заявили об активизации деятельности иностранных спецслужб

Руководитель MAD Розенберг: активность иностранных спецслужб находится на высоком уровне

Руководитель Военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг оценила деятельность иностранных спецслужб. Об этом сообщает TACC со ссылкой на агентство DPA.

По ее словам, MAD фиксирует большое количество подозрительных случаев и попыток шпионажа. «Руководимые государствами спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы получать информацию, оказывать влияние и преследовать интересы своих стран», — рассказала она и отметила, что активность спецслужб находится на высоком уровне.

Над полигонами в Германии, где проходили обучение украинские военнослужащие, ранее были замечены беспилотники. «Целью нашей работы является выявление на ранней стадии любой шпионской деятельности, в особенности со стороны российских и китайских спецслужб, а также пресечение такой деятельности», — пояснила Розенберг.

Ранее в Германии обвинили о Россию в «подготовке» ядерного удара по Берлину и базам Североатлантического альянса. По секретной информации, якобы полученной в службах безопасности ФРГ, российская сторона имеет три возможные цели для нанесения удара.