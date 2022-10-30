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18:51, 30 октября 2022Мир

Влияние антироссийских санкций на окончание кризиса на Украине оценили

The New Yorker: антироссийские санкции США не остановят спецоперацию на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Писательница Шила Колхеткар оценила влияние антироссийских санкций на окончание кризиса на Украине. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием The New Yorker.

По ее словам, введенные США и союзниками антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине. Данная инициатива является спорной, считает она. При этом в своем исследовании Колхеткар напомнила, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции. Затем в XX веке США вводили ограничения против таких стран, как СССР, Китай, Куба, Вьетнам, Иран и Ирак.

Что касается нынешнего времени, то санкции оказались неэффективны. Так, введенные после воссоединения с Крымом ограничения не заставили Кремль отступить от своей политической позиции, размышляет Колхеткар. «Большинство бывших чиновников министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введенные в то время, были недостаточными», — отметила автор публикации.

Ранее президент России Владимир Путин на заключительной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал анекдот о санкциях, отвечая на вопрос об отношении европейцев к России.

«Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" Папа отвечает: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок: "А мы здесь при чем?" Папа: "А мы санкции ввели". Ребенок: "А зачем?" Папа: "Чтобы им было плохо". Ребенок: "А мы что, русские?"», — поделился шуткой президент.

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Мария Винар
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