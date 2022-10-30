Bloomberg сообщил, что Китай скупил более половины меди из РФ на Лондонской бирже металлов

Китай скупил более половины российской меди на Лондонской бирже металлов (LME), об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что трейдеры заказали для поставок более 70 тысяч тонн меди. Один из продавцов заявил изданию, что покупателям из КНР «все равно, имеет ли покупаемая ими медь российское происхождение».

По данным Лондонской биржи металлов, до 80 процентов меди поставляется из России. При этом ее объемы сократились до многолетнего минимума, который был зафиксирован в 2021 году.

Ранее глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри предсказал, что к концу десятилетия мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди. Одной из главных причин, по его словам, является диспропорция спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи.