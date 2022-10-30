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20:58, 30 октября 2022Мир

В МИД России прокомментировали предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева

МИД России: Москва рассчитывает, что встреча в Сочи поможет с заключением мирного договора

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва рассчитывает на продвижение на пути к заключению мирного договора между Ереваном и Баку после трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Его слова приводит РИА Новости.

«Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», — заявил Руденко.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что мирный договор может быть подписан до конца года, Руденко ответил фразой «все может в этой жизни случиться».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонней встречи глав государств 31 октября.

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Варвара Кошечкина
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