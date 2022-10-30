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15:02, 30 октября 2022Экономика

Экс-премьер Молдавии Кику заявил об уничтожении экономики страны руководством

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в целенаправленном уничтожении экономики страны

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил руководство страны во главе с президентом Майей Санду в целенаправленном уничтожении экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

Кику заявил, что базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, была «существенно» увеличена в четверг, 27 октября, в странах еврозоны, до 2,25 процента. До этого минимальная ставка составляла полтора процента. «В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5 процента, тогда как до прихода к власти партии "Действие и солидарность" она достигала 2,65 процента», — пишет Кику в социальных сетях, обращаясь к президенту. Экс-премьер добавил, что повышение стоимости кредитов делает невозможным инвестирование денег и «напрочь убивает экономику».

Бывший премьер-министр отметил, что из-за высокой процентной ставки республика выплачивает 3,5 миллиарда леев (более 11 миллиардов рублей) по кредитам, взятым в коммерческих банках для обеспечения жителей пенсиями и зарплатами. По его словам, в условиях экономического кризиса страны многие компании обанкротятся ввиду невозможности конкурировать с предприятиями Европейского союза.

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Алиса Удовик
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