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17:41, 28 октября 2022Экономика

Молдавия станет покупать российский газ дешевле

Закупочная цена российского газа для Молдавии снизится до 821,58 доллара

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С ноября Молдавия станет покупать российский газ дешевле, чем раньше. Как написал в своем Telegram глава «Молдовагаза» Вадим Чебан, стоимость энергоносителя составит для компании 821,58 доллара за тысячу кубометров.

«ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллиона кубометров в сутки», — добавил он. Это не первое снижение цены. В начале октября тысяча кубометров стоила для республики до 1031 доллар, а до этого «Газпром» поставлял газ Молдавии по 1882 доллара.

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Ранее стало известно, что «Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллиона кубометров в октябре этого года. При этом холдинг напомнил, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга». В конце октября власти Молдавии объявили, что «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, снижая поставки газа.

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Платон Щукин
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