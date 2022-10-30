В США потребовали от Белого дома принудить Зеленского к переговорам

National Interest потребовал от Вашингтона принудить Зеленского к переговорам с Россией

США должны принять участие в урегулировании кризиса на Украине путем переговоров. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Хью Де Сантис.

Автор статьи считает, что именно Белый дом может надавить на Киев, чтобы запустить замерший еще весной переговорный процесс. «Вашингтон и союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы остановить продолжающиеся боевые действия и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины», — пишет Де Сантис.

Кроме того, автор отмечает, что «бинарная политика» американского президента Байдена, выражающаяся в делении стран мира на демократии и автократии, тормозит переговоры с Москвой. Также диалогу мешает привычная для США роль гегемона.

«Поскольку американцы определяют США как нацию-искупителя, они по-прежнему ждут, что будут устанавливать правила в мире, который становится более многополярным. В мировом порядке, в котором США больше не доминируют, им необходимо делать трудный выбор в таких кризисах, как на Украине», — подытоживает автор.

Ранее обозреватель Тед Снайдер заявил, что в США и Великобритании изменили риторику в отношении России и все чаще посылают сигналы о стремлении к переговорам.