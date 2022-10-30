В мире стало на 11 недружественных России территорий больше

Кабмин добавил в список недружественных России стран и территорий 11 новых участников

Правительство России добавило в список недружественных стран и территорий 11 новых участников. Все они являются британскими заморскими территориями, поддержавшими введенные Великобританией санкции, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Речь идет о Британской антарктической территории, Британской территории в Индийском океане, острове Кайман, Фолклендских островах, острове Монтсеррат, острове Питкэрн, островах Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южных Сандвичевых островах, террикии Акротири и Декелия на острове Кипр, островах Теркс и Кайкос.

Ранее недружественными были признаны только три британские заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь в перечень внесены все 14 территорий.

Россия начала составлять список недружественных стран и территорий еще в 2018 году. Первыми в него вошли США. В 2021 году право вносить новых участников передано правительству, вторым членом перечня стала Чехия. После ввода российских войск на Украину и ответных мер со стороны западных стран количество участников списка значительно увеличилось. В настоящее время в нем находятся более полусотни стран, в том числе развитые страны мира.

В отношении участников списке российские власти могут вводить различные ограничительные меры. Например, компаниям недружественных стран как минимум до конца года запрещены сделки с акциями российских стратегических предприятий, а также компаний, которые им принадлежат.