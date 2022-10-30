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19:40, 30 октября 2022Мир

Последствия признания Россией недружественными 11 государств оценили

Политолог Еремина назвала излишним признание Россией недружественными 11 государств

Фото: unsplash

России не стоило признавать 11 заморских территорий Великобритании недружественными государствами. Не все эти страны поддерживают политическую линию Лондона, считает профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила последствия такого решения.

Я думаю, это излишний шаг. Все решения принимаются вовсе не на заморских территориях, решения антироссийского плана принимаются исключительно в Лондоне

Наталья Ереминадоктор политических наук

«В данном случае включать в этот перечень именно все заморские территории излишне. Это распыление нашего отношения к текущей ситуации и антироссийской повестке в Великобритании в целом. Есть же еще страны Содружества наций. Неужели [их можно признавать недружественными] на основании того, что эти страны когда-то имели исторические взаимодействия, например, были доминионами или колониями в свое время, но сейчас изменили статус? Эта логика может быть продлена и далее, но не имеет смысла», — сказала политолог.

Это ничего не меняет в отношениях с Лондоном, но вызывает очень много вопросов у тех, кто занимает совершенно иную позицию по отношению к России, считает Наталья Еремина.

«Понятно, что заморские территории не все одинаковы, здесь можно сделать некоторую градацию по позициям этих территорий. И не везде существует однозначная поддержка антироссийской повестки. Есть же еще заморские территории, которые выступают за независимость от Лондона, поэтому вешать на них лондонские грехи в отношении России нецелесообразно», — заключила она.

30 октября правительство России добавило в список недружественных стран и территорий 11 новых участников. Все они — британские заморские территории, поддержавшие введенные Великобританией санкции.

В перечень внесены Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Ранее недружественными были признаны только три британские заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Список недружественных государств был создан Москвой в 2018 году. Первыми в него попали США.

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Мария Сметанина
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