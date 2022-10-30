Последствия признания Россией недружественными 11 государств оценили

Политолог Еремина назвала излишним признание Россией недружественными 11 государств

России не стоило признавать 11 заморских территорий Великобритании недружественными государствами. Не все эти страны поддерживают политическую линию Лондона, считает профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила последствия такого решения.

Я думаю, это излишний шаг. Все решения принимаются вовсе не на заморских территориях, решения антироссийского плана принимаются исключительно в Лондоне Наталья Еремина доктор политических наук

«В данном случае включать в этот перечень именно все заморские территории излишне. Это распыление нашего отношения к текущей ситуации и антироссийской повестке в Великобритании в целом. Есть же еще страны Содружества наций. Неужели [их можно признавать недружественными] на основании того, что эти страны когда-то имели исторические взаимодействия, например, были доминионами или колониями в свое время, но сейчас изменили статус? Эта логика может быть продлена и далее, но не имеет смысла», — сказала политолог.

Это ничего не меняет в отношениях с Лондоном, но вызывает очень много вопросов у тех, кто занимает совершенно иную позицию по отношению к России, считает Наталья Еремина.

«Понятно, что заморские территории не все одинаковы, здесь можно сделать некоторую градацию по позициям этих территорий. И не везде существует однозначная поддержка антироссийской повестки. Есть же еще заморские территории, которые выступают за независимость от Лондона, поэтому вешать на них лондонские грехи в отношении России нецелесообразно», — заключила она.

30 октября правительство России добавило в список недружественных стран и территорий 11 новых участников. Все они — британские заморские территории, поддержавшие введенные Великобританией санкции.

В перечень внесены Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Ранее недружественными были признаны только три британские заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Список недружественных государств был создан Москвой в 2018 году. Первыми в него попали США.