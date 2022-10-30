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00:29, 30 октября 2022Бывший СССР

На Украине собрались ввести «оброк» для фермеров

Депутат Рады Дубинский предупредил украинских фермеров об «убийственном оброке»

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Украинские фермеры в скором времени начнут платить «оброк» в виде 15 процентов от ожидаемой прибыли в валюте с целью монополизации аграрного рынка в руках нескольких кланов, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Как уточнил политик, законопроект собираются в ближайшее время внести на рассмотрение Рады. «В ближайшее время в Раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был "оброк", так называлась десятина. Сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота», — предупредил он.

Депутат объяснил, что в случае введения «оброка», аграрные производители, экспортеры должны будут положить на специальный счет в госбанке 15 процентов от ожидаемой выручки по контракту в валюте. Меры принимаются чтобы якобы «избежать невозврата валютной выручки». Он добавил, что в этой ситуации мелкие фермеры будут вынуждены продавать свой товар крупному агрохолдингу или зернотрейдеру — иностранным компаниям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале налоговой реформы в стране. Он предупредил об отмене регулирования бизнеса, пообещав, что в дальнейшем подобные реформы продолжатся.

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Марина Совина
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