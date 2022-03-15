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Зеленский объявил о налоговой реформе на Украине

Президент Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине для поддержки экономики
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения объявил о начале налоговой реформы в стране, такое решение согласовал кабмин для поддержания экономики. Его слова во вторник, 15 марта, приводит РИА Новости.

Реформа подразумевает в том числе добровольную уплату налога для малого бизнеса и прекращение проверок бизнеса.

«Мы начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и подоходного налога мы даем ставку в два процента от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группы индивидуальных предпринимателей, мы ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете — платите, не можете — нет вопросов», — заявил он.

Также Зеленский объявил об отмене регулирования бизнеса, пообещав, что в дальнейшем подобные реформы продолжатся.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. По словам политика, в лучшем случае отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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