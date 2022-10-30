Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 30 октября 2022Мир

Стало известно о гибели четвертой россиянки в ходе давки в Сеуле

Количество погибших среди россиян во время давки в южнокорейском Сеуле возросло до четырех

Фото: Yonhap / Reuters

В результате давки, возникшей во время празднования Хеллоуина в Сеуле, погибли четверо граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского посольства в Южной Корее.

«Все четыре гражданки России погибли», — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что четвертая погибшая является этнической кореянкой, однако числится, как гражданка России.
Возраст всех погибших девушек — от 20 до 30 лет.

Ряд пострадавших в результате давки остаются пропавшими без вести. Их родственники находятся на связи с посольством.

Давка произошла во время празднования Хеллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Известно, что жертвами инцидента стал 151 человек, 82 получили травмы.

Полиция установила личности большинства погибших. В стране до 5 ноября объявлен национальный траур.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров подтвердил готовность Путина к переговорам с Украиной
Второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали
Жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном платье
Власти сообщили о 153 погибших в давке в Сеуле
Украина попросила США надавить на Израиль из-за поставок оружия
«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
Опубликована карта боевых действий на Украине
Стало известно о состоянии пострадавшей в Сеуле россиянки
Киев начал превращать Запорожье в укрепрайон и готовить к уличным боям
Россиянам дали рекомендации по выбору зимних подержанных шин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.