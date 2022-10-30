Предсказано появление iPhone без кнопок

Инсайдер заявил, что новые iPhone выйдут без кнопок включения и регулировки громкости

Apple запланировала выпустить iPhone без физических кнопок в 2023 году. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Специалист сообщил, что американская компания намерена выпустить первый смартфон без физических кнопок включения и регулировки громкости. Мин-Чи Ко предсказал, что на месте кнопок будут расположены специальные сенсорные поверхности, с помощью которых можно будет включать и выключать устройство и настраивать уровень громкости.

Инсайдер отметил, что подобным механизмом будут оснащены только самые дорогие телефоны серии — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Ко объяснил, что аналогичный сенсорный механизм используется в трекпадах ноутбуков MacBook, которые физически не двигаются, а просто имитируют ощущение нажатия небольшими вибрациями. Также технология обратной связи была реализована в смартфонах iPhone 7 и iPhone 8.

В заключении Мин-Чи Ко отметил, что выпуск безкнопочного смартфона и устройства с разъемом USB-C — два основных обновления для iPhone в ближайшие несколько лет.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. В компании отметили, что подобный переход необходим из-за нового закона Евросоюза.