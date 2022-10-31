Около 80 процентов японцев выступили за ликвидацию «Церкви объединения»

Почти 80 процентов японцев выступили за ликвидацию «Церкви объединения» через суд

Согласно результату опроса, около 80 процентов граждан Японии выступают за ликвидацию «Церкви объединения», замешанной в скандале, связанном с убийством бывшего премьер-министр страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает Nikkei.

Опрос показал, что 78 процентов респондентов считают необходимым роспуск религиозной организации, подозреваемой в незаконной деятельности и имеющей связи в правительственных кругах. 14 процентов выступают против такого шага.

Среди сторонников оппозиционных партий число согласных с ликвидацией достигло 87 процентов. 70 процентов сторонников кабинета министров и правящей Либерально демократической партии (ЛДП) также выступают против существования объединения.

Скандал вокруг «Церкви объединения» разгорелся после убийства экс-премьера Синдзо Абэ. Напавший на политика бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами объяснил, что Абэ якобы был связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

Позднее стало известно, что мать Ямагами оказалась членом религиозной организации — Церкви объединения Мун Сон Мёна. Она пожертвовала религиозной организации более 100 миллионов йен (свыше 720 тысяч долларов по текущему курсу). Убийца Абэ заявил, что в результате пожертвований его матери семья обанкротилась. По его мнению, экс-премьер Японии имел отношение к данной организации.