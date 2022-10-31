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14:17, 31 октября 2022Мир

Около 80 процентов японцев выступили за ликвидацию «Церкви объединения»

Почти 80 процентов японцев выступили за ликвидацию «Церкви объединения» через суд
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Фото: Farragutful / Wikimedia

Согласно результату опроса, около 80 процентов граждан Японии выступают за ликвидацию «Церкви объединения», замешанной в скандале, связанном с убийством бывшего премьер-министр страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает Nikkei.

Опрос показал, что 78 процентов респондентов считают необходимым роспуск религиозной организации, подозреваемой в незаконной деятельности и имеющей связи в правительственных кругах. 14 процентов выступают против такого шага.

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Среди сторонников оппозиционных партий число согласных с ликвидацией достигло 87 процентов. 70 процентов сторонников кабинета министров и правящей Либерально демократической партии (ЛДП) также выступают против существования объединения.

Скандал вокруг «Церкви объединения» разгорелся после убийства экс-премьера Синдзо Абэ. Напавший на политика бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами объяснил, что Абэ якобы был связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

Позднее стало известно, что мать Ямагами оказалась членом религиозной организации — Церкви объединения Мун Сон Мёна. Она пожертвовала религиозной организации более 100 миллионов йен (свыше 720 тысяч долларов по текущему курсу). Убийца Абэ заявил, что в результате пожертвований его матери семья обанкротилась. По его мнению, экс-премьер Японии имел отношение к данной организации.

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Анжелика Бережная
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